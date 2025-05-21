Количество пострадавших при взрыве газа в Ставрополе увеличилось до трех

Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе выросло до трех. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

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ЧП произошло утром 21 мая в квартире на верхнем этаже. Первая пострадавшая в состоянии средней тяжести была доставлена в городскую больницу. Позже за амбулаторной помощью обратились еще двое человек, среди которых ребенок. Их состояние удовлетворительное.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту взрыва в МКД в Ставрополе. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Правоохранители уточняют детали происшествия.

Николай Аксенов