20 мая на дорогах Казани в четырех ДТП пострадали четыре человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано четыре ДТП, в которых были ранены четыре человека. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Всего за сутки поступило 239 сообщений о ДТП, из которых 47 — с материальным ущербом.

Кроме того, за сутки было задержано пять человек в состоянии алкогольного опьянения, а также один человек без водительских прав.

В отделение полиции был доставлен один человек по подозрению в совершении преступлений.

Дарья Сайфиева