«РусЛайн» организует перелеты из Екатеринбурга в Киров
Авиакомпания «РусЛайн» со 2 июня начнет совершать рейсы из Екатеринбурга в Киров, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Билеты уже в продаже.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Перелеты будут совершаться на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200 два раза в неделю до конца октября — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 1,5 часа. Согласно данным «РусЛайн», в понедельник вылет из Екатеринбурга запланирован на 22:20, в пятницу — в 12:45. Стоимость билетов — от 5 тыс. руб.
Напомним, губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что Екатеринбург оказался в числе городов, куда больше всего хотели бы отправиться жители Кировской области.