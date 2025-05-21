В Краснодаре убирают поваленные деревья после сильного ветра

В Краснодаре спасатели устраняют последствия сильного ветра, основное внимание уделяют уборке упавших деревьев. По данным городской ЕДДС, за последние сутки поступило 18 обращений с жалобами на поваленные стволы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕДДС Краснодар Фото: ЕДДС Краснодар

Ранее горожане писали в соцсетях, что деревья перекрыли проезжую часть в трех точках — на улицах Онежской, Речной и на перекрестке Карякина и Котлярова. Специалисты МКУ «Центр мониторинга и реагирования» уже приступили к распиловке.

Также в экстренные службы поступило более 20 заявок на откачку воды после ливня. Подтопления ликвидируют на улицах Комарова, Шаляпина, Автомобильной, Дежнева и других.

Сообщить о новых происшествиях можно по телефону: 112 или 214-33-36.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 21 мая прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах — ливни с градом и усилением ветра до 20–25 м/с.

Анна Гречко