В Краснодарском крае 21 мая прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер

В Краснодарском крае 21 мая ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионк прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах — ливни с градом и усилением ветра до 20–25 м/с. Основной ветер — юго-западный, 6–11 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

Температура воздуха в юго-восточных предгорьях составит — от 1 до 6 °C. Днем — 16…21 °C. В горах днем похолодает до +5…10 °C. На Черноморском побережье днем — +14…19 °C.

В Краснодаре ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6–11 м/с. Температура воздуха днем — 18…20 °C.

Анна Гречко