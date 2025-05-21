Источник: Генпрокурор РФ в Пермь не приедет

Как стало известно «Ъ-Прикамье», визит генпрокурора России Игоря Краснова в Пермь не состоится. По данным «Ъ-Прикамье», визит главы надзорного ведомства России значился в его графике на 6 июня. Однако, по сведениям источника, близкого к прокуратуре, в последний момент был отменен из-за того, что в графике значился приезд в другой регион РФ — на Дальнем Востоке. Посещение сразу двух регионов в генпрокуратуре сочли нецелесообразным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генпрокуратура РФ Фото: Генпрокуратура РФ

В апреле пермские СМИ анонсировали визит генпрокурора РФ Игоря Краснова в Пермь. Предполагалось, что он примет участие в проверке деятельности прокуратуры региона, проведет личный прием граждан, а также встретится с представителями местного бизнеса.