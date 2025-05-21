Аэропорты Ярославля и Костромы ограничили полеты

Временные ограничения ввели в аэропортах «Туношна» Ярославля и «Сокеркино» Костромы, сообщили в Росавиации. С 4:10 мск 21 мая воздушные гавани не отправляют и не принимают авиарейсы. Ранее работу приостановил аэропорт в Калуге.

Часто подобные ограничения вводят из-за возможной угрозы атаки беспилотников. С 22:30 мск в соседней с Калужской Тульской области действует опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Официальной информации об отражении атак дронов пока нет.