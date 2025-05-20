Трамп ответил на призывы ввести санкции против России

Президент США Дональд Трамп в ответ на призывы президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против РФ заявил, что сам будет принимать такие решения. Господин Трамп также назвал хорошим недавний телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

«Это будет мое решение. И ничье другое. Посмотрим, как ведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет», — сказал Дональд Трамп, в то же время высоко оценив недавние переговоры с президентом РФ. «Считаю, что у нас вчера (19 мая — "Ъ") были очень хорошие беседы»,— добавил президент США.

Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным 19 мая. Президенты двух стран обсудили конфликт на Украине, а также вопросы торговли. Российский президент назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным».

На следующий день после разговора Axios со ссылкой на источники сообщило, что господин Трамп выступил против введения дополнительных санкций против России. По информации источника, президент Штатов также убеждал союзников, что российский президент согласился немедленно начать переговоры о прекращении огня на Украине.

Подробнее о разговоре — в материале спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Поздравленье — мать ученья».