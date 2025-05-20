Летний театр в парке Маяковского откроет сезон концертом Валерия Сюткина

В Екатеринбурге на площадке Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского прошла пресс-конференция, посвященная открытию сезона Летнего театра, сообщили в администрации города. По словам директора парка Маяковского Павла Зубакина, сезон откроется концертом заслуженного артиста России Валерия Сюткина в сопровождении «Рок-н-ролл бэнда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летний театр в Парке Маяковского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Летний театр в Парке Маяковского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор департамента культуры Илья Марков отметил, что на сцене Летнего театра в этом году выступят артисты и коллективы, работающие в разных жанрах. «Парк пробует себя в роли продюсера концертных проектов и инициирует определенные коллаборации, новые задачи для существующих коллективов Екатеринбурга, чтобы они адаптировали свое творчество под открытый формат Летнего театра»,— сообщил господин Марков.

В программе Летнего театра на 25 июля запланировано выступление актера и создателя музыкального подкаста «Музлофт» Стаса Ярушина вместе с проектом МузlovtBan.

Кроме того, на сцене выступят и уральские артисты, в том числе Роман Луговых (Ромарио), который отметит свой юбилей большим шоу «40/20» с участием Олега Митяева и Павла Пиковского. Юных зрителей 6 июня ждет сказка с оркестром детской филармонии «Сказка о царе Салтане», а 7 июня — песни «Союзмультфильма» в джазовой аранжировке.

В течение лета на сцене пройдут джазовый фестиваль «Послушайте», спектакль-откровение «Потерянный рай» и фестиваль волшебников.

Напомним, в 2023 году в парке Маяковского после реконструкции открыли Летний театр к 300-летию Екатеринбурга, который не функционировал с 1988 года. Он рассчитан на 1,2 тыс. гостей и оснащен световым и звуковым оборудованием.

Полина Щуцкая