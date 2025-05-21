Между стройкой и свалкой

В Госдуме готов к рассмотрению в первом чтении законопроект об обращении со строительным мусором — он призван упорядочить оборот отходов строительства и сноса (ОСС). Депутатский проект внесен в Госдуму в декабре 2024 года как реакция на проблемы регионов с неучтенным видом мусора, но вызвал замечания. В числе самых острых неурегулированных вопросов — момент формального превращения стройматериалов в отходы: с него их размещение будет облагаться платой за негативное воздействие на окружающую среду. Также неясно, как ОСС будут погружены в пока не учитывающий их экологический нацпроект. Правительство документ согласовало при условии внесения нужных поправок ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по экологии одобрил депутатские поправки к ФЗ «Об отходах производства и потребления» — они вводят требования к обороту строительных отходов и содержанию площадок для их накопления (см. “Ъ” от 3 декабря 2024 года). Проект будет рассмотрен на заседании 27 мая — он был повторно внесен в ГД с правками 26 февраля, в новой редакции был уточнен понятийный аппарат, нормы согласованы с другими федеральными законами (включая регулирование труднодоступных территорий и борьбу с несанкционированными свалками), а также исключены положения, не относящиеся к сфере его регулирования.

По проекту субъекты РФ смогут утверждать правила обращения с ОСС и минимальный норматив их переработки, вводится обязанность «мусорных» операторов по заключению договоров на транспортировку и переработку таких отходов и требования по передаче данных о движении отходов, а также меры контроля и санкции за нарушения.

Как отмечалось при рассмотрении проекта профильным комитетом Госдумы, пока документ не в полной мере учитывает нормы №89-ФЗ об отходах производства и потребления — нужно определить порядок отнесения отходов к строительным, соотнести требования с нормами земельного законодательства. Тем не менее правительство поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний. «Еще остались вопросы, но в основном они носят уточняющий характер, концептуальных замечаний нет — мы очень легко можем учесть их ко второму чтению»,— пояснил замглавы комитета по экологии Александр Коган.

Замечания к содержанию документа есть у правительства, правового управления и комитета-соисполнителя (по строительству и ЖКХ). Из отзывов понятно, что касаются они формулировок, так, неясно, что понимается под отходами технического перевооружения и благоустройства — в федеральных законах такие термины не используются. Нельзя понять, к каком классу опасности относятся отходы строительства, каково их соотношение с другими отходами. Не устанавливается, кто и в каком порядке должен определять, как они соотносятся с уже регламентированным понятием «твердых коммунальных отходов» (ТКО), непонятны и источники финансирования работы с ОСС.

Связана с проектом и проблема, которая может серьезно затронуть строительный сектор. В ходе заседания замглавы Минстроя Алексей Ересько сообщил, что до сих пор не решен вопрос о временном размещении строительных отходов — сложности связаны с несоответствием вида разрешенного использования земельного участка под хранение стройматериалов. Речь идет о том, что на этапе стройки, когда отходы еще не вывезены, Росприроднадзор может посчитать их мусором и взимать с разместившего их собственника плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). На эту проблему обратили внимание все субъекты РФ, участвовавшие в работе над проектом,— по словам господина Когана, решением может быть привязка сроков хранения ОСС без взимания платы НВОС к срокам действия разрешения на строительство.

Отметим также, что строительные отходы не относятся к ТКО, потому и требуют отдельного регулирования. Их вывоз и утилизация не входят в обязанности регоператоров — это ответственность собственника. Не учитывает ОСС и нацпроект «Экологическое благополучие», будут ли они в нем учтены, пока остается неясным.

Анна Королева