На Урале начался судебный процесс над экс-полицейским Юрием Золотко

В Шалинском районном суде Свердловской области начался процесс над бывшим полицейским Юрием Золотко, сообщил портал 66.ru. Напомним, ему были предъявлены обвинения по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным портала, Юрию Золотко предъявлено обвинение по четырем эпизодам применения физического насилия. Первый из них произошел в 2019 году, когда обвиняемый, придя домой к потерпевшему якобы для проверки информации, ударил его в грудь. В ноябре 2020 года Юрий Золотко нанес несколько ударов в грудь Сергею Колдаеву, которого доставил в отдел полиции из-за нарушения условий административного надзора. Третий эпизод произошел в 2021 году. Обвиняемый пнул потерпевшего и ударил в грудь. В октябре 2021 года Юрий Золотко задержал за хулиганство Ивана Доронько. В служебном кабинете экс-полицейский руками и ногами избил задержанного.

Сам Юрий Золотко вину не признает. Потерпевшие на суд не явились. Следующее заседание назначено на 16 декабря.

Напомним, в марте Шалинский райсуд отклонил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста бывшему полицейскому и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Ранее Юрий Золотко сообщил об укрывательстве трех трупов по приказу начальства. Но по данным СУ СКР по Свердловской области, криминала не было обнаружено.

Анастасия Таначева