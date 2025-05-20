В Краснодаре работают 28 единиц водооткачивающей техники

В Краснодаре устраняют последствия ливня и шквалистого ветра. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов, осадки сопровождались порывами, повалившими взрослые деревья. В единую диспетчерскую службу поступило более 20 обращений от жителей, все они обрабатываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сейчас момент к ликвидации последствий стихии привлечены 28 единиц техники для откачки воды, 13 мотопомп и 18 спасателей. Работы ведутся точечно, в местах наибольшего скопления воды и упавших деревьев. Городские службы продолжают дежурство в усиленном режиме.

Горожанам, столкнувшимся с последствиями непогоды, рекомендуют обращаться по номеру 112 для подачи заявок на откачку воды и расчистку территорий.

«Ъ-Кубань» сообщал, что на фоне дождя в городе собрались 10-балльные пробки. Основные заторы сформировались в центре города на улицах Северной, Октябрьской, Тургенева, Рашпилевская и Ленина.

Вячеслав Рыжков