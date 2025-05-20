Пробки в Краснодаре достигли 10 баллов

В Краснодаре к 18:20 мск пробки достигли 10 баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», основные заторы сформировались в центре города на улицах Северной, Октябрьской, Тургенева, Рашпилевская и Ленина на фоне дождя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты» Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Традиционные пробки образовались на улицах Калинина, Буденного, Артиллерийской, Власова и Головатого, люди едут в сторону улицы Тургенева. Кроме того, заторы есть и при въезде в город со стороны Тургеневского моста.

Автомобили также стоят в районе Городского сада на улице Суворова, Постовой, Кондратенко, Пушкина и Седина. Заторы сохраняются на подъезде к Яблоновскому мосту. «Бордовая» пробка растянулась на 2 км по улице Захарова и на 1,5 км по улице Индустриальная.

Движение затруднено также на улицах Школьная, Восточно-кругликовская, Новороссийская, Сормовская. На улице Селезнева движение затруднено по всем направлениям. Также «стоят» Северные мосты в сторону центра.

Пробки сохраняются в районе улицы Тургенева. Затор в сторону улицы Дзержинского растянулся почти на 5 км.

Мария Удовик