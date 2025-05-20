Рубио: США не прекращали поставки оружия Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военная помощь Украине не прекращалась. Вашингтон продолжает уже согласованные Конгрессом поставки, но пока не принято решение о запросе средств на другие пакеты помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Марко Рубио

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Эта программа не была отменена. Они продолжают получать оружие»,— сказал Марко Рубио на слушаниях в Сенате. «Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за дополнительным финансированием. Но все, что было утверждено и выделено Конгрессом, продолжает направляться»,— подчеркнул госсекретарь США.

Украинские власти сообщали, что поставки помощи, утвержденные еще при администрации Джо Байдена, завершатся летом 2025 года. В офисе Владимира Зеленского утверждали, что пока вопрос о новых пакетах помощи с Вашингтоном не обсуждался. Прекращение военной помощи Украине — одно из условий, на которых настаивает Россия для прекращения огня, писал Bild.

Лусине Баласян