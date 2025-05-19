Bild назвал условия России для прекращения огня с Украиной

Россия настаивает на выводе ВСУ из четырех присоединенных к ней регионов и прекращении военной помощи Украине со стороны Запада, пишет Bild со ссылкой на источники. По информации таблоида, такие условия российская сторона выдвинула для прекращения огня.

Как пишет Bild, второе условие также предполагает, что Украина должна прекратить мобилизацию военнослужащих для ведения боевых действий с Россией.

19 мая президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами НАТО. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский президент предложит российскому коллеге экономические выгоды и восстановление отношений с остальными странами в случае прекращения боевых действий.

Лусине Баласян