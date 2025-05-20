В Татарстане возбудили дело после заболевания школьников в Лаишевском лицее

СКР по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по факту заболевания учеников начальных классов в лицее «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района. Предположительно, дети почувствовали себя плохо после еды в школьной столовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Прокуратура Лаишевского района также начала проверку. На место выехали исполняющий обязанности прокурора Валерий Медведев и специалисты Роспотребнадзора по республике. Надзорное ведомство проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в учреждении. По результатам проверки может быть принят вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В Роспотребнадзоре «Ъ Волга-Урал» сообщили, что экстренные извещения об отравлениях по лицею не поступали, но в ведомстве уже начата проверка.

Анар Зейналов