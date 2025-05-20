В Калининграде завершили строительство филиала института сценических искусств

В Калининграде завершили строительство Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства в составе культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьском, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он уточнил, что учреждение рассчитано на обучение 150 студентов по девяти направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Российской Федерации Фото: Правительство Российской Федерации

«На сегодня в Калининграде завершили строительство здания филиала РГИСИ (Российского государственного института сценических искусств.— "Ъ") — Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства. На новый объект уже получено заключение о соответствии. Ожидается получение разрешения ввода в эксплуатацию»,— сказал Марат Хуснуллин. Его слова приводит пресс-служба правительства в сообщении, которое получил «Ъ».

В здании также разместится Школа креативных индустрий для молодежи. Она станет площадкой двухгодичного дополнительного образования для школьников 5–11 классов. Генеральный подрядчик строительства — «Стройтрансгаз».

Строительство культурно-образовательного кластера в Калининграде началось в 2019 году. В текущем году там ожидается открытие филиала Третьяковской галереи. На острове Октябрьском также возводят филиал Большого театра.