Талибы поделились с Минюстом РФ опытом создания шариатских тюрем

Глава Минюста Афганистана Абдул Хаким Шарии выступил на совещании министров юстиции под председательством главы Минюста РФ Константина Чуйченко. Там он рассказал о системе исправительных учреждений в Афганистане и заявил, что они представляют собой «школу моральной, религиозной и социальной реабилитации, воспитывающей чувство ответственности». Его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Абдул Хаким Шарии отметил, что Афганистан может вести юридическое сотрудничество только с теми странами, которые уважают «исламские ценности, национальный суверенитет и достоинство исламского эмирата».

В сентябре 2024 года «Талибан» (признан террористическим в РФ и запрещен) объявил, что на территории Афганистана будут действовать только законы шариата. Основами законотворческого процесса правительство страны назвало Коран, фикх (совокупность норм исламского права) и хадисы (предание о жизни и словах пророка Мухаммеда).

Полина Мотызлевская