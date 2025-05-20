ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания россиян увеличились с 13,1% в апреле до 13,4% в мае. Показатель растет второй месяц подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Оценка наблюдаемой инфляции также снижается второй месяц подряд. В мае она составила 15,5% (-0,4%). Об этом говорится в результатах опроса «инФОМ», который провели по заказу Банка России (.pdf).

Впервые с февраля увеличилась доля опрошенных, которая сообщила об отсутствии сбережений – 62% в мае против 58% в апреле. Россияне без сбережений ожидают инфляцию на уровне 15% (+1,1%), россияне со сбережениями — 11,6% (-0,8%). Наблюдаемая инфляция у людей с накоплениями в мае снизилась до 16,8% (-0,6%), без них — до 14% (-0,2%).

Согласно прогнозам ЦБ, годовая инфляция должна достичь пика в апреле-мае 2025 года, после чего начнет снижаться. На неделе с 6 по 12 мая показатель замедлился до 10,09% с 10,21% неделей ранее. По итогам года, как ожидает регулятор, инфляция составит 7-8%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зарплаты голосуют за инфляцию».

Петр Бузлаев