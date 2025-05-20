В Германии на 40% выросло число политически мотивированных преступлений

В 2024 году в Германии было совершено более 84 тыс. политически мотивированных преступлений, начиная c ксенофобских высказываний и заканчивая нападениями на людей. Это на 40% больше, чем годом ранее, и это абсолютный рекорд для страны. Такие данные привел в своем докладе министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, отметив, что растут радикализация общества и антисемитизм. Об этом сообщает агентство AFP.

По словам министра, значительно выросло число преступлений в отношении политиков и активистов. Число политически мотивированных насильственных преступлений выросло на 15,3%, до 4107. Число антисемитских преступлений увеличилось на 21% и составило 6236. Почти половина из 84 тыс. преступлений были мотивированы крайне правой идеологией, и такие преступления «совершаются в стране каждые 12 минут». На вопрос журналистов о том, не связывает ли он рост преступлений с участием сторонников крайне правых взглядов с укреплением популярности партии «Альтернатива для Германии», господин Добриндт ответил, что «все, кто вносит вклад в поляризацию общества, являются частью этой тенденции».

Почему Германия теряет привлекательность для беженцев — в материале «Ъ» «Берлин не резиновый».

Алена Миклашевская