Московское ЧОП «Крис» за 64 млн будет охранять Воронежский медуниверситет

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко подвел итоги открытого конкурса по выбору охранной организации. Начальная цена контракта составляла 68,6 млн руб. Победителем стало московское ООО ЧОП «Крис» Евгения Орлова, предложившее свои услуги за 63,8 млн руб. Компания обошла пятерых претендентов, трое из которых предложили более низкую цену. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

22 апреля на открытый конкурс была подана жалоба московского ООО «ЧОП “ЩИТ”» Юрия Виданова. По его мнению, заказчик установил ограничивающие конкуренцию требования — наличие тревожной кнопки и комнаты хранения оружия в Воронежской области. Комиссия регионального УФАС признала жалобу необоснованной.

Победитель конкурса должен будет обеспечивать порядок в местах проведения массовых мероприятий, пропускной режим на объектах, охрану объектов и имущества, выполнять обязательные требования к антитеррористической защищенности с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

В конце апреля антимонопольное ведомство признало необоснованной жалобу воронежского ООО «Спецстрой» Сергея Загорули на торги по выбору подрядчика для строительства корпуса геронтологического центра в Липецке за 2 млрд.

Юрий Голубь