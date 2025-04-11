Воронежский медуниверситет выделяет 68,5 млн рублей на охрану своих зданий

Воронежский государственный медицинский университет (ВГМУ) имени Н.Н. Бурденко объявил открытый конкурс по поиску подрядчика для оказания охранных услуг. Согласно документации торгов, начальная цена контракта составляет 68,6 млн руб. Заявки на конкурс принимаются до 29 апреля, подведение итогов намечено на 6 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный корпус ВГМУ имени Н.Н. Бурденко

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Главный корпус ВГМУ имени Н.Н. Бурденко

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Победитель конкурса должен будет обеспечить порядок в местах проведения массовых мероприятий, обеспечить пропускной режим на объектах, охрану объектов и имущества, обеспечение обязательных требований к антитеррористической защищенности с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года. Из общей суммы 40 млн руб. планируется выделить в 2025 году, 28,5 млн руб. — в 2026 году.

О том, почему в Воронеже только 13% школ и детских садов заключили годовые контракты на охрану — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова