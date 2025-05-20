Картину Паши Техника продали за $126,5 тыс.

Картину недавно умершего российского рэпера Паши Техника под названием «Легенда» продали на ярмарке современного искусства Port Art Fair (PAF) в Санкт-Петербурге за $126,5 тыс. Telegram-канал артиста сообщил, что ее приобрел некий Дмитрий Князев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Паши Техника Фото: Телеграм-канал Паши Техника

Картина была создана рэпером в соавторстве с художником Игорем Исполиным. Предполагалось, что это будет серия работ, но авторы остановились только на «Легенде». До ярмарки картина хранилась у господина Исполина.

Павел Ивлев (Паша Техник) умер 4 апреля в больнице на Пхукете. Тайские врачи назвали причиной смерти легочную инфекцию. 11 апреля в Москве прошло прощание с рэпером, которое посетили более 5 тыс. человек. Его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

О прощании с рэпером — в материале «Ъ» «Похороны рэпера и мема».

Полина Мотызлевская