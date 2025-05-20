В обеспечении безопасности форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» было задействовано около 1,2 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1,2 тыс. росгвардейцев обеспечили безопасность KazanForum в Казани

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан 1,2 тыс. росгвардейцев обеспечили безопасность KazanForum в Казани

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

Силовики обеспечивали безопасность на всех объектах проведения форума, в местах проживания участников и в общественно значимых зонах. Также под контролем Росгвардии находилась деятельность сотрудников частных охранных организаций, задействованных в охране событий.

Кроме того, во время форума безопасность участников и гостей обеспечивали свыше 500 сотрудников МЧС России.

В KazanForum приняли участие более 22 тыс. человек из 103 стран. В деловой программе состоялось около 200 событий, включая 140 сессий по 20 направлениям. В числе гостей форума — главы государств, представители власти, бизнеса и религиозных организаций исламских стран.

Анар Зейналов