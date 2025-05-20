Объем финансирования ремонта дорог в Ставропольском крае выросло на 9%

Дорожный фонд Ставропольского края увеличился на 9,1% в 2024 году. Рост финансирования стал возможен благодаря программной поддержке, сообщила министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Это позволило отремонтировать больше местных и региональных дорог»,— отметила глава финансового ведомства.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» Ставропольский край направит более 11 млрд руб. на ремонт дорог местного значения. Планируется восстановить участки в 26 муниципалитетах региона.

Николай Аксенов