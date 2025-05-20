Более 11 млрд рублей направят на ремонт дорог местного значения на Ставрополье

Ставропольский край направит более 11 млрд руб. на ремонт дорог местного значения. Планируется восстановить участки в 26 муниципалитетах региона, сообщает «Интерфакс Юг» со ссылкой на министра дорожного хозяйства и транспорта региона Евгения Штепу.

По словам министра, на сегодняшний день общий объем выполненных работ уже превысил 150 км в 14 муниципалитетах. Восстановление трасс ведется в Георгиевском, Кочубеевском, Советском, Петровском, Грачевском, Труновском округах и Кисловодске. Недавно начались работы в Благодарненском, Ипатовском, Изобильненском, Минераловодском округах.

В 2024 году на обновление местных дорог было направлено 10,5 млрд руб., что позволило восстановить 617 км дорожного полотна.

Николай Аксенов