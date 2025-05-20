Полицейские остановили пассажирку такси с полкило эфедрона на проспекте Славы

В пятом часу утра 19 мая у дома 40 по проспекту Славы наряд ГАИ для проверки документов остановил такси под управлением 36-летнего водителя, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В автомобиле находилась 37-летняя пассажирка, у которой были явные признаки наркотического опьянения. Петербурженку доставили в отдел, где в ходе личного досмотра у нее изъяли три пакета с эфедроном общим весом около 525 граммов.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские полицейские вместе с отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Балтийской таможни изъяли свыше 61 кг белого порошкообразного вещества, привезенного на морском судне из Эквадора.

Андрей Маркелов