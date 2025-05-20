Ветки трамвая до Среднеуральска и Академического заявят в федеральную программу

Трамвайную линию до Среднеуральска и вторую ветку трамвая до Академического района собираются построить на средства федерального проекта модернизации электротранспорта, рассказал генеральный директор «Мовиста Екатеринбург» Александр Кошкин. По его словам, сейчас ожидают, когда Минтранс продлит программу до 2030 года, чтобы подать заявку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

Александр Кошкин рассказал, что трассировка ветки трамвая в Академическом уже определена, условия концессии согласованы с администрацией. Линия высокоскоростного трамвая пройдет ул. Токарей до ул. Татищева, а затем до Широкой Речки. Инвестиционный цикл составит 3-4 года, части путей и депо можно будет начать строить одновременно. На линию планируют пустить трехсекционные трамваи.

Компания готова продлить линию до Верхней Пышмы по городу до Среднеуральска, но сроки исполнения зависят от администрации населенных пунктов, рассказал господин Кошкин. Сейчас там работают над трассировкой, которую необходимо организовать так, чтобы не потребовалось глобально переносить существующие сети или сносить дома.

По словам генерального директора ООО «Верхнепышминский трамвай» Игоря Заварзина, существует более 10 возможных вариантов маршрута внутри Верхней Пышмы, в том числе «квадрат» и «три кольца», но итоговое решение зависит от межевания территории администрацией. Проект планируют осуществить тоже на средства федеральной программы. По словам господина Кошкина, на 95% подготовительные работы к началу проекта завершены.

При этом трамвайное депо, находящееся по пути в Верхнюю Пышму, уже рассчитано на 25 трамваев, необходимых для обслуживания направлений. Сейчас там находится 11 машин, на маршрут из них выходят 8. С запуска трамвая количество пассажиров ежедневно выросло с 2,5 тыс. до 7-8 тыс. человек, в праздники это число превышает 10 тыс. Целевым показателем является 11 тыс. пассажиров в день. Прогнозная выручка на 2025 год составляет около 76-80 млн руб., что выше показателей текущего года примерно на 10%, общий пассажиропоток ожидается около 2,8-3 млн пассажиров.

Напомним, на линии Верхняя Пышма — Екатеринбург планируют начать тестирование беспилотного трамвая, «Мовиста» уже подготовила соответствующую заявку. Сейчас такие эксперименты проходят только в Москве и Санкт-Петербурге.

Анна Капустина