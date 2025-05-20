ИжГТУ запустит совместно с китайским вузом программу обучения по схеме «3+1»

Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ) вошел в семерку российских вузов, получивших одобрение на реализацию совместных образовательных программ с Китаем в 2025 году, сообщает пресс-служба учебного заведения. Был утвержден проект подготовки специалистов в области разработки ПО. Его реализуют совместно с Цзинганшанским университетом. Программа для бакалавров будет работать по схеме «3+1»: три года учебы в Китае и один год в России. Ежегодно на обучение будут приниматься 120 студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ИжГТУ Фото: пресс-служба ИжГТУ

«ИжГТУ активно сотрудничает с Китаем на протяжении трех лет. Запуск программы является частью этого сотрудничества, и это уже вторая совместная программа, получившая одобрение Минобразования Китая. В нашем университете учатся более 100 студентов из КНР, работает Центр китайского языка и культуры»,— сказал исполняющий обязанности ректора ИжГТУ Александр Губерт.

Господин Губерт добавил, что в апреле ИжГТУ организовал поездку руководителей вузов Ижевска и Новосибирска в Китай с целью установить взаимовыгодное сотрудничество между университетами России и КНР.

Ранее другой ижевский университет, УдГУ, также подписал соглашения о сотрудничестве с китайскими вузами. Договоры о межвузовском партнерстве заключили с Чунцинским университетом почты и телекоммуникации и с Хэйлунцзянским институтом иностранных языков.