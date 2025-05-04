Удмуртский государственный университет (УдГУ) подписал соглашения о сотрудничестве с китайскими вузами, сообщает пресс-служба университета. Договоры о межвузовском партнерстве заключили с Чунцинским университетом почты и телекоммуникации и с Хэйлунцзянским институтом иностранных языков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УдГУ Фото: пресс-служба УдГУ

Ранее Удмуртский государственный университет (УдГУ) заключил соглашение с АО «Управляющая компания "Промпарк"», по которому станет резидентом удмуртского производственного центра БПЛА. Учебное заведение займется реализацией проекта по разработке и 3D-печати элементов прямоточных воздушно-реактивных двигателей из перспективных сплавов.