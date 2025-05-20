Роналду вошел в состав сборной Португалии на полуфинал Лиги наций
Нападающий Криштиану Роналду включен в состав сборной Португалии по футболу на предстоящий полуфинальный матч Лиги наций. Кроме него в национальную команду вызваны 26 игроков.
Криштиану Роналду
Фото: Stringer / Reuters
4 июня национальная команда Португалии сыграет против сборной Германии. Матч пройдет в Мюнхене. Во втором полуфинале сойдутся сборные Испании и Франции. Встреча состоится 5 июня в Штутгарте. Действующим победителем турнира является сборная Испании.
Криштиану Роналду 40 лет. В составе национальной команды Португалии он стал чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций (2019). Роналду является мировым рекордсменом по количеству матчей (219) и голов (136) за сборную.