Роналду вошел в состав сборной Португалии на полуфинал Лиги наций

Нападающий Криштиану Роналду включен в состав сборной Португалии по футболу на предстоящий полуфинальный матч Лиги наций. Кроме него в национальную команду вызваны 26 игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Stringer / Reuters Криштиану Роналду

Фото: Stringer / Reuters

4 июня национальная команда Португалии сыграет против сборной Германии. Матч пройдет в Мюнхене. Во втором полуфинале сойдутся сборные Испании и Франции. Встреча состоится 5 июня в Штутгарте. Действующим победителем турнира является сборная Испании.

Криштиану Роналду 40 лет. В составе национальной команды Португалии он стал чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций (2019). Роналду является мировым рекордсменом по количеству матчей (219) и голов (136) за сборную.

Таисия Орлова