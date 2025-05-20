Умерла звезда мексиканских мыльных опер Аурора Клавель

Мексиканская актриса Теодора Глория Клавель Галлардо, более известная под псевдонимом Аурора Клавель, ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщает мексиканское издание Imparcial Oaxaca. Она прославилась ролями в телесериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теодора Глория Клавель Галлардо

Фото: Mario Castillo / Jam Media / LatinContent / Getty Images Теодора Глория Клавель Галлардо

Фото: Mario Castillo / Jam Media / LatinContent / Getty Images

Аурора Клавель играла роли второго плана в американском кино, в том числе в вестернах Сэма Пекинпы «Майор Данди» (1965), «Дикая банда» (1969). Но слава пришла к ней с ролью мамы Чоле в сериале «Богатые тоже плачут» (1979), который стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР,— после «Рабыни Изауры». Затем актриса сыграла мать Эрнесто Рохаса в мексиканском сериале «Дикая Роза» (1987).

Актриса родилась 14 августа 1936 года в городе Пинотепа-Насиональ в штате Оахака. В ее фильмографии более 120 художественных фильмов и телесериалов.