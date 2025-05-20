Зарплата ректоров нижегородских вузов сократилась в 2024 году

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало данные о среднемесячной зарплате ректоров вузов Нижегородской области за 2024 год. У четырех из пяти указанных в отчете руководителей доходы сократились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше других нижегородских ректоров получал глава Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) Олег Трофимов. В 2024 году он получал в месяц около 749,5 тыс. руб. Это на 7,2% меньше, чем годом ранее.

На втором месте — ректор нижегородского технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) Сергей Дмитриев с зарплатой в 566,1 тыс. руб. (-2% за год).

Замыкает тройку ректор нижегородского лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова (НГЛУ). В 2023 году эту должность занимала Жанна Никонова, она получала в месяц 434,9 тыс. руб. В 2024 году и.о. ректора был назначен Никита Авралев, он зарабатывал около 417,5 тыс. руб. в месяц (-4%).

Ректор нижегородского агротехнологического университета (НГАТУ, бывший НГСХА) Игорь Воротников ежемесячно получал около 320,1 тыс. руб. (-2,8%). В январе 2025 года его арестовали по обвинению в фиктивном зачислении иностранных студентов.

Единственный, у кого зарплата, судя по отчету, выросла, — ректор нижегородского архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Дмитрий Щеголев. В среднем он получал 384,7 тыс. руб. в месяц, его зарплата увеличилась на 10,2% к уровню 2023 года.

Елена Ковалева