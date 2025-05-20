Мерзлякова заявила о «медленном» решении проблемы с транспортом в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга «медленно» решают проблему загруженности и нехватки общественного транспорта в городе, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на заседании заксобрания региона. «Я на первой встрече с врио губернатора Денисом Паслером обозначила транспортную проблему Екатеринбурга. Мы эту тему не снимаем»,— подчеркнула омбудсмен.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Мерзлякова отметила, что вопрос с транспортом остро стоит в кампусе Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском районе. «К проблеме студентов, которым очень тяжело протиснуться в то количество автобусов, которые туда подаются, добавились проблемы жителей, мимо которых ездят эти студенты»,— сказала она. Уполномоченный добавила, что транспортная проблема мешает жителям Екатеринбурга посещать спортивные площадки для инвалидов в кампусе УрФУ. «Нам говорили, что ездили бы из города и занимались люди, которые вернулись со специальной военной операцией. Транспортная проблема мешает»,— пояснила Татьяна Мерзлякова.

По данным аппарата омбудсмена, в 2024 году Татьяна Мерзлякова напраила запрос мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с предложением ввести экспресс-маршрут до кампуса УрФУ. В мэрии ответили, что существующей транспортной сети из автобусов №44, 56, 65 и 66 достаточно для Новокольцовского района. В администрации заверили, что проблему давок и нарушений расписания, связанной с нехваткой водителей и кондукторов, будет решена после перехода транспорта на брутто-контракты. .

Василий Алексеев