Финал Лиги чемпионов в 2027 году пройдет на стадионе Metropolitano в Мадриде

Министр спорта Испании Пилар Алегрия сообщила, что финал Лиги чемпионов в 2027 году пройдет на стадионе мадридского «Атлетико» Riyadh Air Metropolitano. Ее слова приводит агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Стадион вмещает в себя 70 460 зрителей. На Metropolitano проходил финал Лиги чемпионов в 2019 году. Тогда победителем турнира стал «Ливерпуль», обыгравший «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

На проведение финала Лиги чемпионов в 2027 году также претендовал Олимпийский стадион в Баку. В 2024 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) лишил миланскую арену San Siro права провести решающий матч из-за возможных ремонтных работ.

В этом году финал Лиги чемпионов пройдет на Allianz Arena в Мюнхене. 31 мая в решающем матче сойдутся «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер». В следующем году финал турнира пройдет на Pusks Ferenc Stadion в Будапеште.

Таисия Орлова