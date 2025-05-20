Картаполов объяснил, зачем Украине 30-дневное перемирие

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что у вооруженных сил Украины (ВСУ) оставшихся ресурсов хватит только на 30 дней активных боевых действий. Поэтому, по его мнению, украинские власти настаивают на введении перемирия на такой срок. Он подчеркнул, что Россия на это не согласится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По моим оценкам, Украине вот как раз на 30 дней осталось ресурсов, — сказал парламентарий (видео публикует Telegram-канал "Вы слушали маяк").— После этого, скорее всего, уже мы вряд ли увидим от них такие активные действия».

Господин Картаполов добавил, что «европейские партнеры об этом хорошо осведомлены» и «на этом основывается вся их позиция». «Но на встречу им не пойдем»,— добавил он.

Владимир Путин объявлял прекращение огня в честь Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский на ответный шаг не согласился: он настаивал, что перемирие должно быть установлено, как минимум, на 30 дней. По его словам, только за этот срок «можно реально что-то согласовать».

Вчера президент России провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам Владимир Путин заявил о готовности Москвы работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре.

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