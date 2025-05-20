Суд оставил в силе запрет Deutsche Bank судиться с «Русхимальянсом» за рубежом

Верховный суд России не будет пересматривать решение двух нижестоящих инстанций о запрете для немецкого банка Deutsche Bank вести судебные и арбитражные разбирательства с компанией «Русхимальянс» (совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» — Ъ) за рубежом, сообщает РИА Новости.

В октябре 2024 года арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по заявлению «Русхимальянса» запретил Deutsche Bank продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате по делу о банковской гарантии, выданной им в сентябре 2021 года.

Также суд запретил разбирательства по гарантии в государственных суда Британии «в нарушение исключительной компетенции российских судов». В случае нарушения одного из запретов в пользу «Русхимальянса» взыщут судебную неустойку в размере 239,5 млн евро и около 570 тыс. фунтов стерлингов. Это определение в январе 2025 года арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменений.

Deutsche Bank является крупнейшим по размеру активов банком Германии, его дочерний «Дойче Банк» входит в сотню крупнейших кредитных организаций в России. В свою очередь «Русхимальянс» ведет в районе Усть-Луги строительство комплекса переработки этаносодержащего газа.

В 2022 году один из подрядчиков строительства в лице немецкой инжиринговой компании Linde уведомил «Русхимальянс» о приостановке работ в связи с введенными санкциями. Российская компания в свою очередь сообщила подрядчику о расторжении контрактов.

Гарантия Deutsche Bank обеспечивала обязательства Linde по контракту от 9 сентября 2021 года на строительство указанного завода. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов провести выплаты. После отказа он обратился в суд.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд приостановил взыскание с российского «Юникредит банка» в пользу «Русхимальянса». Подробнее читайте в материале «Долг поставили на паузу».

Андрей Маркелов