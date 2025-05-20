Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как старые здания реконструируют в современные жилые комплексы класса «делюкс», сохраняя историческое наследие и повышая инвестиционную привлекательность объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В границах Центрального округа свободных и пригодных для девелопмента площадок крайне мало. Но экспозиция элитного класса и «делюкс» все равно периодически пополняется за счет проектов редевелопмента. Старому фонду в центре дают новую жизнь, превращая его в комфортные клубные дома и частные резиденции. По данным специалистов компаний «Балчуг Эстейт» и Whitewill, в Москве растет доля проектов редевелопмента в сегменте «делюкс». Сейчас в реализации насчитывается 37 проектов этого класса общей площадью 158 тыс. кв. м, из них 14 проектов совокупной площадью 43 тыс. «квадратов» реализуется с сохранением и реконструкцией исторических зданий. Для сравнения: в премиум-сегменте редевелопмент остается редкостью — всего три из 64 проектов.

Недвижимость сегмента «делюкс» всегда предполагает расположение в уникальной локации, именно она задает основу всему проекту, отмечают эксперты. К тому же редевелопмент добавляет особую ценность домам, что важно для многих покупателей. Сегодня многие объекты реализуются в симбиозе: сочетают реставрацию и новое строительство. Кроме того, редевелопмент способствует развитию районов, он возвращает жизнь в исторические объекты, усиливая не только их архитектурную ценность, но и инвестиционную привлекательность. В сегменте «делюкс» средняя стоимость квадратного метра в проектах редевелопмента составляет около 2,5 млн руб., это почти на 10% ниже среднего уровня по сегменту. В премиум-классе ситуация иная: в среднем 1,6 млн руб. за «квадрат», что на 68% выше средней цены по сегменту.

Светлана Бардина