Путин и Трамп в телефонном разговоре обсудили боевое братство во Второй мировой

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о новых подробностях вчерашнего телефонного разговора Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, лидеры двух стран уделили особое внимание теме боевого братства во время Второй мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Лидеры много и с теплотой говорили о том, что наши страны были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии»,— сообщил господин Ушаков (цитата по ТАСС).

В ходе беседы американский президент выразил сожаление, что теперь два государства не вместе, а далеки друг от друга, добавил представитель Кремля. Также Дональд Трамп поделился наблюдением, что в Штатах ему не верят, когда он упоминает потери России в годы войны. Владимир Путин, в свою очередь, отметил значимость празднования 80-летия Победы и напомнил о действиях Украины накануне 9 мая.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Поздравленье — мать ученья».