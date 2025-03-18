Исполком Казани отдал не тем участки

Арбитражный суд Татарстана перенес предварительное заседание по иску прокуратуры республики к УК «Капитал-Траст-Инвест» Казанского земельного инвестиционного фонда об изъятии участков в Казани. Компания планирует заключить мировое соглашение с истцом. Ранее надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать недействительными 25 постановлений исполкома Казани и сделки по предоставлению в собственность УК «Капитал-траст-инвест» 65 земельных участков. Прокуратура требует вернуть часть земель из незаконного владения, а за другие — заплатить 660,9 млн руб. Бенефициаром УК выступает основатель инвестиционной группы компаний ASG Алексей Семин. Эксперт считает, что у УК мало шансов договориться с государственным обвинителем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из оспариваемых земельных участков в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Один из оспариваемых земельных участков в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Арбитражном суде Татарстана приняли решение на месяц отложить предварительное заседание по иску прокуратуры Татарстана против УК «Капитал-Траст-Инвест» Казанского земельного инвестиционного фонда. Юристы УК выступили со стандартной инициативой заключить мировое соглашение. Неожиданно представители надзорного ведомства согласились с ходатайством ответчика.

Представители сторон уклонились от комментариев о параметрах мирового соглашения. Юристы УК «Капитал-Траст-Инвест» сослались на то, что не ведут данные переговоры. Сотрудники прокуратуры рекомендовали обратиться к официальному представителю ведомства.

На судебном заседании сторону истца представляли старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Эдуард Кириллов и старший помощник прокурора Казани Марат Биккинеев. Со стороны УК были два адвоката Диана Губайдуллина и Айгуль Валиева. На заседании присутствовала представитель Комитета земельных и имущественных отношений исполнительного комитета Казани, но позиции исполкома не было озвучено.

В ходе судебного заседания представители истца рассказали, что к материалам дела были приложены выписки из ЕГРН о том, что три земельных участка, из обозначенных прокуратурой, уже не находятся в собственности компании. Юристы ответчика также предоставили информацию по судебной практике о применении в делах с участием прокуратуры трехлетнего и десятилетнего срока исковой давности. В деле фигурируют требования признать недействительными сделки от 2012 года.

24 января 2025 года прокуратура Татарстана подала иск в Арбитражный суд республики к управляющей компании «Капитал-траст-инвест», исполкому Казани и комитету земельных и имущественных отношений исполкома. Надзорное ведомство требовало признать незаконными 25 постановлений исполкома и 21 дополнительное соглашение о передаче в собственность УК «Капитал-Траст-Инвест» и его историческому учредителю «Управляющая компания „АС Менеджмент“» 65 земельных участков. Документы исполнительного комитета датируются от июля 2012 года до января 2024 года. Прокуратура Татарстана также требует применить последствия недействительности этих сделок, в частности, вернуть ряд земельных участков в собственность Казани и взыскать с «Казанского земельного инвестиционного фонда» в пользу города 660,9 млн руб. за другие участки. На каких условиях и основаниях передавались участки, не уточняется. Постановления исполкома в открытом доступе найти не удалось. По материалам дела, стоимость участков варьируется от 260 тыс. руб. до 68,1 млн руб. Значительная часть оспариваемых участков представляет собой пустыри, парковки и дворы в центре Казани.

27 января Арбитражный суд республики отказался наложить арест на денежные средства УК в размере 660,9 млн руб., т.к. ведомство не привело оснований ходатайства. При этом суд постановил исполкому Казани выдавать разрешения на строительство объектов недвижимости, а управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану совершать регистрационные действия на 15 земельных участках.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин в беседе с «Ъ Волга-Урал» отметил, что сроки давности дела давно вышли, и удивился, почему истец требует взыскать денежные средства за земельные участки.

«Характерной особенностью земельных участков является то, что они не могут исчезнуть. Формальное изменение границ, переформирование в кадастровом учете участков не влечет их исчезновения. Таким образом, если земля приватизирована незаконно, логично требовать участки обратно, а не деньги за них», — считает эксперт.

Дмитрий Клеточкин полагает, что шансы заключить мировое соглашение у компании и прокуратуры небольшие. Нет гарантий, что через несколько лет законность действий истца не будет оспариваться, земельные участки всегда будут находиться под угрозой изъятия, считает господин Клеточкин. По данным портала Rusprofile, УК «Капитал-Траст-Инвест» с уставным капиталом 53,1 млн руб. зарегистрирована в Казани в 2007 году. Организация ведет деятельность по управлению ценными бумагами. В 2019 году выручка компании составила 72 млн руб., а прибыль — 9 млн руб.

Историческим учредителем организации является УК «АС Менеджемент», собственник ТЦ «Адмирал». В ходе судебных разбирательств по делу о пожаре в этом торговом центре в 2015 году гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина признали виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Его приговорили к шести годам и двум месяцам лишения свободы. В июне 2021 года Верховный суд Татарстана отменил приговор Роберту Хайруллину, а в октябре, по данным Rusprofile, он занял должность руководителя УК «Капитал-Траст-Инвест». В ходе судебных разбирательств по делу о пожаре в «Адмирале» стало известно, что владельцем «АС Менеджмент» и бенефициаром «Капитал-траст-инвест» выступает предприниматель Алексей Семин. По данным следствия, бизнесмен уехал во Францию. В 2016 году Forbes оценил состояние Алексея Семина в 550 млн долларов США и поставил его на 152-е место в списке богатейших россиян.

Диана Соловьёва