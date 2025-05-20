Прикамье стало лидером по снижению количества выдачи кредитных карт

В апреле 2025 года в Пермском крае было выдано 20,3 тыс. кредитных карт, что на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снижение количества выпущенных кредитных карт отмечено и в целом по России: в апреле 2025 года этот показатель снизился на 53% по сравнению с апрелем 2024 года.

Лидерами по снижению выдачи карт стали Пермский край и Иркутская область, где зафиксировано падение на 56,8%.