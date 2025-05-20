Денис Паслер выделит 700 млн рублей на подготовку ЖКХ к отопительному сезону
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, в ходе своего первого выступления в заксобрании, заявил о намерении дополнительно выделить средства на подготовку регионального жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к осенне-зимнему периоду.
Денис Паслер
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Мы определили ряд территорий сверх бюджета, порядка 600-700 млн руб. будет дополнительно направлено для подготовки к зимнему периоду»,— заявил господин Паслер. Он поручил заместителю губернатора Сергею Швиндту еженедельно прорабатывать вопросы в сфере ЖКХ.
Напомним, отопительный сезон в Екатеринбурге завершился 12 мая. Первые опрессовки в городе прошли с 13 по 16 мая для подготовки к новому отопительному сезону.