Денис Паслер выделит 700 млн рублей на подготовку ЖКХ к отопительному сезону

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, в ходе своего первого выступления в заксобрании, заявил о намерении дополнительно выделить средства на подготовку регионального жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к осенне-зимнему периоду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы определили ряд территорий сверх бюджета, порядка 600-700 млн руб. будет дополнительно направлено для подготовки к зимнему периоду»,— заявил господин Паслер. Он поручил заместителю губернатора Сергею Швиндту еженедельно прорабатывать вопросы в сфере ЖКХ.

Напомним, отопительный сезон в Екатеринбурге завершился 12 мая. Первые опрессовки в городе прошли с 13 по 16 мая для подготовки к новому отопительному сезону.

Полина Щуцкая