Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут с 13 по 16 мая

В Екатеринбурге 13 по 16 мая Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) начнет первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей для подготовки к новому отопительному сезону, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предполагается, что работы проведут без отключения горячей воды. Испытания будут проходить в ночное время, с 23:00 до 06:00, чтобы не мешать жителям и предприятиям города. Диагностика затронет магистральные, распределительные и квартальные сети, для чего повысят давление через обратный трубопровод.

Жителей просят не приближаться к местам парения, не ходить и не проезжать по затопленным дорогам, не оставлять транспорт на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов.

Напомним, отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая — тепло отключат в жилых домах, соцобъекты отключение затронет в последнюю очередь.

Ирина Пичурина