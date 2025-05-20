Independent: погибли все пропавшие при крушении яхты Sea Story в Красном море

Египетские власти подтвердили гибель семерых пассажиров, пропавших без вести после крушения туристической яхты Sea Story в Красном море в ноябре 2024 года. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на местные власти.

Яхта Sea Story, 34-метровое судно египетского владельца, потерпела крушение недалеко от города Марса-эль-Алам во время дайвинг-экскурсии у рифа Сатайя. На борту находились 31 турист и 13 членов экипажа.

По предварительным данным, судно проходило проверку Управления по безопасности на море и не имело технических неисправностей. Причиной катастрофы было признано ухудшение погодных условий: произошло внезапное усиление ветра, поднялись волны. После крушения спасателям удалось спасти 33 человека и быстро обнаружить тела 4 погибших.

Поиск остальных продолжался до мая 2025 года.

Российских туристов на борту яхты не было. Инцидент вызвал большой резонанс в туристической отрасли и подчеркнул опасность внезапного ухудшения погоды при проведении морских экскурсий. В аналогичных погодных условиях в 2024 году в Италии произошло крушение яхты Bayesian.

Подробности — в материале «Ъ» «Сценарий прежний: ветер, волна, трагедия».