В Новороссийске 20 мая проверят электронную сирену

В Новороссийске 20 мая начинается плановое техническое обслуживание муниципальной системы оповещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В ЖК «Молодежный квартал» будет произведен кратковременный запуск электронной сирены, в качестве проверочного сигнала используют звук метронома.

Кроме того, в 13:00 провели проверку работоспособности электромеханической сирены на судоремонтном заводе.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в городе-герое модернизируют систему оповещения за 11,4 млн руб. В 2025 году планируют установить 11 новых сиренно-речевых установок, а также заменить шесть устаревших устройств.