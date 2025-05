ЦБ Китая снижает учетные ставки, чтобы стимулировать экономику

Сегодня, 20 мая, Народный банк Китая снизил ключевые ставки рефинансирования в рамках мер по стимулированию экономики страны. Ставка ЦБ по годовым займам была понижена на 10 б. п.— с 3,1% до 3%, ставка по пятилетним займам — также на 10 б. п., с 3,6% до 3,5%. Это стало первым снижением ключевых ставок ЦБ Китая с октября прошлого года.

Опрошенные Reuters эксперты и участники рынка ожидали подобных мер со стороны китайского регулятора, особенно с учетом ужесточившихся в последние месяцы торговых войн с США после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Китайская экономика продолжает крайне медленно восстанавливаться после пандемии COVID-19, что накануне подтвердили данные о розничных продажах в апреле. Снижать ставки вынужден не только китайский ЦБ, но и крупнейшие банки страны. Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China снизили ставки по некоторым видам депозитов на 5–25 б. п.

Многие экономисты полагают, что руководству КНР придется продолжать осуществлять меры по стимулированию экономики, если оно хочет достичь поставленной цели — 5% роста ВВП по итогам текущего года. «Мы считаем, что задача по достижению целевого роста в 5% все еще является довольно сложной для Пекина,— цитирует Reuters главного аналитика по экономике КНР Тиня Лю.— Такой цели сложно будет достичь, если не развернуть значительных мер по стимулированию экономики».

Евгений Хвостик