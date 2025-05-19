Розничные продажи в КНР оказались хуже прогнозов

Сегодня, 19 мая, в Китае были опубликованы данные по розничным продажам за апрель. Розничные продажи выросли на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года — опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост на 5,5%. В предыдущем месяце розничные продажи в КНР выросли на 5,9%. Динамика продаж разочаровала инвесторов, которые надеялись, что многочисленные программы государственного стимулирования смогут подстегнуть спрос.

«Мы должны понимать, что существует еще довольно много факторов нестабильности и неопределенности,— отметило китайское Бюро статистики в своем сообщении.— В нынешних макроэкономических условиях необходимо найти основу для будущего устойчивого восстановления экономики».

Как Китай доторговался до сверхпошлин — в материале «Ъ».

Евгений Хвостик