«Биолит» сдвинул срок запуска завода по производству БАДов в ОЭЗ «Томск»

ООО «Биолит» сдвинуло сроки ввода в эксплуатацию производственного корпуса на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск». Запуск объекта запланирован на конец лета — начало осени текущего года, сообщил гендиректор ОЭЗ Юрий Дроздов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Компания "Биолит" завершает строительство производственных помещений. Сейчас они завершают строительство научно-производственного комплекса»,— пояснил господин Дроздов (цитата по «Интерфакс»). На новой площадке компания намерена запустить производство косметики и БАДов. Ожидаемая мощность «Биолита» составит 10 млн упаковок продукции в год.

Как писал «Ъ-Сибирь», первоначально сдача производственного корпуса должна была состоятся в третьем квартале 2024 года. Инвестиции в проект оценивались в 250 млн руб. Площадь предприятия — 5,8 тыс. кв. м.

Как указывается на сайте компании, организация занимается производством биологически активных добавок, лечебной косметики, а также пищевых продуктов из растительного сырья. Производственные площадки предприятия расположены в Томске, в селе Корнилово Томской области и в селе Алтайское Алтайского края.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Биолит» зарегистрировано в 1991 году. Уставной капитал — 100 тыс. руб. Основная доля компании принадлежат Валентине Бурковой (67%).

Александра Стрелкова