Компания «Биолит» начала в Томске строительство завода по производству косметики и БАДов

В Томске компания «Биолит» планирует построить к третьему кварталу 2024 года производство косметики и БАДов, сообщает «Интерфакс». Инвестиции в проект – 250 млн руб. Площадь корпуса составит 5,8 тыс. кв м. Мощность новой площадки «Биолита» составит 10 млн упаковок продукции в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Сейчас производственные площадки предприятия расположены в Томске, в селе Корнилово Томской области и в селе Алтайское Алтайского края. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Биолит» зарегистрировано в 1993 году. Уставной капитал 100 тыс. руб. Основная доля в компании (67%) принадлежит Валентине Бурковой. Выручка в 2022 году – 406,6 млн руб., чистая прибыль – 41 млн.

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Оксана Павлова