14 лет за согласование проекта

К 14 годам колонии строгого режима суд в Москве приговорил бывших начальника управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрея Болдорева и исполнительного директора Первой горнорудной компании (ПГРК) Игоря Семенова. Первого фигуранта признали виновным в получении взятки за согласование проекта по строительству объектов на Новой Земле, а второго — в ее даче путем фиктивного трудоустройства господина Болдорева в ПГРК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Семенов (слева) и Андрей Болдорев (справа) по разным статьям о взятке получили одинаковые сроки

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игорь Семенов (слева) и Андрей Болдорев (справа) по разным статьям о взятке получили одинаковые сроки

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перед началом финального заседания в суде собрались родные и близкие подсудимых. Беседуя в коридоре, они выражали надежду, что запрошенные прокурором Андрею Болдореву и Игорю Семенову по 14 лет колонии строгого режима каждому судья все же не назначит, ограничившись меньшими сроками. Однако председательствующая Ксения Панова, признав Андрея Болдорева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Игоря Семенова — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача особо крупной взятки), назначила им именно то наказание, на котором настаивало обвинение. Помимо сроков, фигуранты получили 16-миллионные штрафы (десятикратная сумма взятки). Одновременно обоих на пять лет ограничили в занятии после освобождения должностей на госслужбе и в коммерческих организациях.

Приговор подсудимые выслушали сдержанно, а вот их матери и жены заплакали. Родные осужденных попытались подискутировать с судьей, но приставы быстро вывели их из зала.

Как уже писал “Ъ”, это уголовное дело было возбуждено СКР в сентябре 2023 года, в основу его лег рапорт ФСБ и ОЭБиПК Главного управления на транспорте МВД: оперативники заподозрили в коррупции начальника управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрея Болдорева, который вместе с еще двумя топ-менеджерами компании должен был согласовать проектную документацию для возведения заводских и портовых сооружений на острове Южный архипелага Новая Земля (Архангельская область). Там ПГРК намеревалась разработать богатое свинцово-цинковое месторождение, а быстрое согласование документации требовалось для включения проекта в инвестиционные планы федеральной программы «Северный морской путь».

Однако согласование затянулось, и чтобы ускорить процесс, Игорь Семенов, по материалам дела, предложил Андрею Болдореву формально устроить его в ПГРК на должность специалиста с месячной зарплатой в 100 тыс. руб. Тот не отказался и за полтора года получил в виде зарплаты 1,6 млн руб.

Фигуранты и их адвокаты не соглашались с выводами следствия.

Господин Семенов утверждал, что взяли на должность специалиста Андрея Болдорева потому, что в первоначальный проект были внесены существенные изменения; к их проработке и привлекли топ-менеджера ФГУП.

Подсудимые были категорически не согласны, что Андрей Болдорев формально числился в должности. По утверждению адвоката господина Болдорева Жаната Бекетова, участие его подзащитного в работе в ПГРК подтверждалось содержанием исследованной в суде деловой переписки подзащитного с руководством компании. Большинство свидетелей — сотрудников ПГРК, работавших над изменениями в первоначальном проекте, также высказались в суде в защиту подсудимого.

Впрочем, суд посчитал версию следствия полностью доказанной. «Приговор неправосуден, вынесен без учета доказательств, которые подтверждают факт выполненных Болдоревым работ. Также суд оставил без внимания, что ни одно из действий, за которые якобы передавалась взятка, им выполнены быть не могли. Поэтому претензии к осужденному в любом случае квалифицированы неверно. Защита обжалует судебный акт»,— сказал “Ъ” после вынесения приговора адвокат Жанат Бекетов.

Алексей Соковнин